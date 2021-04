Laura Torrisi di nuovo in ospedale. Il post su Instagram: “Pensavo di aver chiuso” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Tre mesi fa Pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo”. Con queste parole Laura Torrisi ha condiviso su Instagram la notizia del nuovo ricovero in ospedale. La splendida attrice è ancora alle prese con l’endometriosi, malattia femminile di cui soffre da tempo e verso la quale si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica. Sì, perché l’endometriosi è uno di quei mali presenti ma spesso affrontati in silenzio, di cui si parla sempre troppo poco. La Torrisi aveva già trascorso un Natale non proprio sereno, ed era stata lei stessa a condividere su Instagram un lungo post che spiegava le motivazioni del suo primo ricovero. L’ex moglie di Leonardo Pieraccioni da tempo ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 aprile 2021) “Tre mesi fadiun ciclo e invece eccomi qua. Di”. Con queste paroleha condiviso sula notizia delricovero in. La splendida attrice è ancora alle prese con l’endometriosi, malattia femminile di cui soffre da tempo e verso la quale si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica. Sì, perché l’endometriosi è uno di quei mali presenti ma spesso affrontati in silenzio, di cui si parla sempre troppo poco. Laaveva già trascorso un Natale non proprio sereno, ed era stata lei stessa a condividere suun lungoche spiegava le motivazioni del suo primo ricovero. L’ex moglie di Leonardo Pieraccioni da tempo ...

