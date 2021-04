Laura Pausini ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

(Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – Il, ha ricevuto ieri pomeriggio al Quirinaledi ritorno dalla trasferta a Los Angeles per la Notte degli Oscar, dove era in nomination per la migliore canzone originale con il brano “Io sì / Seen”, scritto dall’artista con Diane Warren e Niccolò Agliardi, e incluso nella colonna sonora del film “La vita davanti a sé / The Life Ahead” di Edoardo Ponti. “E’ un piacere vederla e farle i complimenti per la nomination, che è già un traguardo importante. La notte degli Oscar è stata un’emozione straordinaria”, ha dettoalla, che ha spiegato “di aver sentito tanto affetto da parte degli italiani. E’ stato un onore poter fare arrivare una canzone in italiano ...

Non avrà vinto l'Oscar, dopo essersi comunque portata a casa un signor Golden Globe, maha potuto celebrare un altro traguardo. L'invito al Quirinale di Sergio Mattarella , presidente della Repubblica. 'Grazie Presidente è stato un grande privilegio poterLa incontrare! ...Oscar come miglior attore non protagonista a Daniel Kaluuya per il biopic Judas and the Black Messiah (vincitore, a scapito della nostra, anche per il premio per la miglior canzone) ...Per Laura Pausini le emozioni non terminano neanche in seguito al rientro a casa. Dopo l’avventura americana, un nuovo grande riconoscimento arriva dalla sua patria: l’incontro con il presidente della ...Dopo la nomination della cantante con il brano "Io sì", il presidente della Repubblica ha incontrato la Pausini al Quirinale ...