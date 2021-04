L’arresto degli ex terroristi rossi ha scatenato reazioni diverse Ma è solo questione di Giustizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) La notizia del, a Parigi, di sette excondannati per atroci omicidi commessi durante i cosiddetti anni di piombo hauna ridda diriconducibili, grossomodo, a due categorie: una abbastanza scontata, plaudente e, tutto sommato (al netto di qualche grossolano e provinciale esibizionismo), comprensibile; l’altra, invece, più eccentrica, critica e, di prim’acchito, stonata. Da un lato quelli che non vedevano l’ora, quelli che “è stata fatta finalmente”: ed è la dimostrazione della forza politica dell’esecutivo Draghi. Dall’altro, quelli che non c’è proprio niente da festeggiare. Va da sé che la seconda tipologia di opinioni (e quindi la seconda schiera di commentatori) proprio perché meno ovvia è anche più interessante per un osservatore neutrale. Va ...