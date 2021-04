L'Arma piange Donato Macchia, morto di Covid a Putignano (Di venerdì 30 aprile 2021) L’intera comunità di Putignano piange la scomparsa dell'ex Comandante dei Carabinieri Donato Macchia, morto a soli 62 anni per complicanze legate al Covid Covid, morto a 62 anni ex comandante dei Carabinieri a Putignano su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 aprile 2021) L’intera comunità dila scomparsa dell'ex Comandante dei Carabinieria soli 62 anni per complicanze legate ala 62 anni ex comandante dei Carabinieri asu Notizie.it.

Advertising

_Carabinieri_ : L’Arma piange la scomparsa per Covid del Gen. C.A. cong. Cesare Vitale. Già Vice Comandante Generale #Carabinieri,… - forestale82 : RT @_Carabinieri_: L’Arma piange la scomparsa per Covid del Gen. C.A. cong. Cesare Vitale. Già Vice Comandante Generale #Carabinieri, il Ge… - RSaluzzi : RT @_Carabinieri_: L’Arma piange la scomparsa per Covid del Gen. C.A. cong. Cesare Vitale. Già Vice Comandante Generale #Carabinieri, il Ge… - frasisam : RT @_Carabinieri_: L’Arma piange la scomparsa per Covid del Gen. C.A. cong. Cesare Vitale. Già Vice Comandante Generale #Carabinieri, il Ge… - paola_saluzzi : RT @_Carabinieri_: L’Arma piange la scomparsa per Covid del Gen. C.A. cong. Cesare Vitale. Già Vice Comandante Generale #Carabinieri, il Ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Arma piange Putignano piange il suo comandante, stroncato dal Covid a 62 anni Molto legato alla comunità putignanese fino alla fine - anche se da qualche anno risiedeva nella vicina Turi - , era presidente dell'Associazione volontari dell'Arma dei Carabinieri della città. Si ...

Lacrime che non restituiscono i figli La madre è aggrappata al feretro, piange, si dimena, si graffia la faccia. Parte dei brillantini ... Qualcuno si avvicina e gli sfila l'arma, lui prova a protestare ma intervengono altri a convincerlo, ...

Putignano piange il suo comandante, stroncato dal Covid a 62 anni La Gazzetta del Mezzogiorno Putignano piange il suo comandante, stroncato dal Covid a 62 anni Si poteva definire un putignanese onorario Donato Macchia, luogotenente dei Carabinieri in pensione, stroncato dal Covid a 62 anni. Per due decenni, dal 1993 al 2013, aveva diretto la stazione cittadi ...

Ivano Rea, carabiniere di Sora stroncato dal Covid a 57 anni. Era in terapia intensiva a Frosinone Si chiamava Ivano Rea ed era brigadiere capo dei carabinieri nella Valle Roveto. Il Covid se lo è portato via a 57 anni, l’Arma piange la sua ennesima vittima. La sua morte arriva lo stesso giorno de ...

Molto legato alla comunità putignanese fino alla fine - anche se da qualche anno risiedeva nella vicina Turi - , era presidente dell'Associazione volontari dell'dei Carabinieri della città. Si ...La madre è aggrappata al feretro,, si dimena, si graffia la faccia. Parte dei brillantini ... Qualcuno si avvicina e gli sfila l', lui prova a protestare ma intervengono altri a convincerlo, ...Si poteva definire un putignanese onorario Donato Macchia, luogotenente dei Carabinieri in pensione, stroncato dal Covid a 62 anni. Per due decenni, dal 1993 al 2013, aveva diretto la stazione cittadi ...Si chiamava Ivano Rea ed era brigadiere capo dei carabinieri nella Valle Roveto. Il Covid se lo è portato via a 57 anni, l’Arma piange la sua ennesima vittima. La sua morte arriva lo stesso giorno de ...