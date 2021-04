L’apertura dei quotidiani spagnoli: “Il Granada incendia LaLiga” (Di venerdì 30 aprile 2021) Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. La sconfitta di ieri del Barcellona contro il Granada a tiene indubbiamente banco nelle aperture delle testate iberiche. Marca: “Il Granada incendia LaLiga”. La terribile sconfitta del Barcellona propizia le ultime cinque giornate da infarto. Machis e Molina rimontano il gol di Messi contro la squadra di Koeman che ieri sera è stata deludente. L’Atletico Madrid mantiene la leadership. Salgono alle stelle le chance di Real Madrid e Siviglia. As: “Batacazo”. Il Barcellona perde e si lascia sfuggire la possibilità di far dipendere tutto da se stesso dopo aver ceduto al Granada al Camp Nou con il punteggio di 2-1. Messi, Machis e Molina sono stati i marcatori, mentre Koeman è stato ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Ecco le prime pagine dei maggiorisportivi, in edicola questa mattina. La sconfitta di ieri del Barcellona contro ila tiene indubbiamente banco nelle aperture delle testate iberiche. Marca: “Il”. La terribile sconfitta del Barcellona propizia le ultime cinque giornate da infarto. Machis e Molina rimontano il gol di Messi contro la squadra di Koeman che ieri sera è stata deludente. L’Atletico Madrid mantiene la leadership. Salgono alle stelle le chance di Real Madrid e Siviglia. As: “Batacazo”. Il Barcellona perde e si lascia sfuggire la possibilità di far dipendere tutto da se stesso dopo aver ceduto alal Camp Nou con il punteggio di 2-1. Messi, Machis e Molina sono stati i marcatori, mentre Koeman è stato ...

