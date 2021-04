L’anniversario di matrimonio di Kate e William e gli altri gossip della settimana (Di venerdì 30 aprile 2021) È arrivato il primo weekend di maggio, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più belle della settimana appena trascorsa. Cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb? Dalle ultime notizie su Meghan Markle ed Harry d’Inghilterra, al decimo anniversario di matrimonio di Kate e William (sicuri di sapere proprio tutto sul loro royal wedding?) fino ai mariti «invisibili» di reali e star. Tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) È arrivato il primo weekend di maggio, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più belle della settimana appena trascorsa. Cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb? Dalle ultime notizie su Meghan Markle ed Harry d’Inghilterra, al decimo anniversario di matrimonio di Kate e William (sicuri di sapere proprio tutto sul loro royal wedding?) fino ai mariti «invisibili» di reali e star. Tutto quello che, forse, avete perso.

Advertising

andrewsword2 : RT @GloriaGippy: Oggi I miei festeggiano 40 anni di matrimonio. Sono l'esempio di come si può stare insieme una vita, scannarsi di continuo… - nobilta_miseria : RT @GloriaGippy: Oggi I miei festeggiano 40 anni di matrimonio. Sono l'esempio di come si può stare insieme una vita, scannarsi di continuo… - zazoomblog : Kate Middleton e William la foto per i dieci anni di matrimonio e il costoso regalo per l’anniversario -… - FabioCorno5 : RT @GloriaGippy: Oggi I miei festeggiano 40 anni di matrimonio. Sono l'esempio di come si può stare insieme una vita, scannarsi di continuo… - GloriaGippy : Oggi I miei festeggiano 40 anni di matrimonio. Sono l'esempio di come si può stare insieme una vita, scannarsi di c… -