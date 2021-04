L’America utopica prova a cancellare la distopia trumpiana non è socialismo | ma americanismo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 aprile 2021) Probabilmente la favolosa lista dei sogni di Joe Biden non supererà l’esame del Congresso, eppure i tre American Plan offerti dal presidente degli Stati Uniti per salvare, per vaccinarla, per rimetterla al lavoro, per ricostruirla da capo a piedi e per proteggerla socialmente è di portata epocale. Siamo in zona Franklin Delano Roosevelt e Lyndon Johnson, i due presidenti che negli anni Trenta e Sessanta hanno costruito quel poco di welfare americano che conosciamo (non a caso erano due moderati, diremmo oggi, non due rivoluzionari). Quello di Biden è un programma da seimila miliardi di dollari. Seimila miliardi sono seimila miliardi, per capirci il nostro Recovery è di 192 miliardi, quello europeo di mille e ottocento miliardi, cui vanno aggiunti gli oltre duemila stanziati da Donald Trump. Un programma, quello di Biden, fatto di assegni nelle tasche e di ...