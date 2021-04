L’allarme del Garante: “Così il pass vaccinale mette a rischio la privacy degli italiani” (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Garante della privacy continua a puntare il dito contro il pass vaccinale, sottolineando come la sua adozione finirebbe per mettere inevitabilmente a rischio i dati, anche sensibili, dei cittadini. E chiede una pronta retromarcia, con modifiche che proteggano gli italiani. Alle pagine de La Stampa, il Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione ha Così rilanciato il suo allarme: “La norma del governo che istituisce il pass non è chiara e non tutela la privacy dei cittadini. Va modificata”. “Così com’è – ha spiegato Stanzione – la norma non circoscrive sufficientemente l’ambito di utilizzo del pass, con il rischio di ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 aprile 2021) Ildellacontinua a puntare il dito contro il, sottolineando come la sua adozione finirebbe perre inevitabilmente ai dati, anche sensibili, dei cittadini. E chiede una pronta retromarcia, con modifiche che proteggano gli. Alle pagine de La Stampa, ilper la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione harilanciato il suo allarme: “La norma del governo che istituisce ilnon è chiara e non tutela ladei cittadini. Va modificata”. “com’è – ha spiegato Stanzione – la norma non circoscrive sufficientemente l’ambito di utilizzo del, con ildi ...

