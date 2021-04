L'allarme dei pediatri: "Fateci vaccinare i bimbi contro le altre malattie" (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - Ambulatori di Igiene Pubblica impegnati con il Covid-19 e famiglie disorientate o preoccupate del contagio. Una combinazione micidiale che ha portato a una diminuzione delle coperture vaccinali per malattie prevenibili come polmoniti, meningiti, morbillo e varicella. Nella settimana che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dedica alle vaccinazioni, la Federazione Italiana Medici pediatri lancia l'allarme sugli effetti indiretti della pandemia e fa appello alle Istituzioni: “Fateci vaccinare i bambini – dichiara il presidente Paolo Biasci -. Abbiamo siglato in tal senso un Protocollo d'Intesa con il ministero della Salute, che ci permette di occuparci interamente del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale oltre che della vaccinazione Covid quando sarà disponibile un vaccino per l'età ... Leggi su agi (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - Ambulatori di Igiene Pubblica impegnati con il Covid-19 e famiglie disorientate o preoccupate del contagio. Una combinazione micidiale che ha portato a una diminuzione delle coperture vaccinali perprevenibili come polmoniti, meningiti, morbillo e varicella. Nella settimana che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dedica alle vaccinazioni, la Federazione Italiana Medicilancia l'sugli effetti indiretti della pandemia e fa appello alle Istituzioni: “i bambini – dichiara il presidente Paolo Biasci -. Abbiamo siglato in tal senso un Protocollo d'Intesa con il ministero della Salute, che ci permette di occuparci interamente del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale oltre che della vaccinazione Covid quando sarà disponibile un vaccino per l'età ...

Advertising

sulsitodisimone : L'allarme dei pediatri: 'Fateci vaccinare i bimbi contro le altre malattie' - monica84031149 : RT @SouadSbai: #ISIS: #BAMBINI AL MARTIRIO I'cuccioli'dell'#Isis addestrati per portare il #terrorismo #islamista in #Occidente. 27mila, p… - claudecamille13 : RT @SouadSbai: #ISIS: #BAMBINI AL MARTIRIO I'cuccioli'dell'#Isis addestrati per portare il #terrorismo #islamista in #Occidente. 27mila, p… - ECC09159331 : RT @SouadSbai: #ISIS: #BAMBINI AL MARTIRIO I'cuccioli'dell'#Isis addestrati per portare il #terrorismo #islamista in #Occidente. 27mila, p… - elonmaschera : RT @valy_s: Gli esperti lanciano l’allarme per l’acuirsi dei disturbi mentali e uso di psicofarmaci specialmente fra i PIÙ GIOVANI,causati… -

Ultime Notizie dalla rete : allarme dei La verità, vi prego, sulla pasta ... acidi (perché gusti considerati segnali di allarme)". Ecco perché non sappiamo rinunciare alla ...che prende il nome di flavor - flavor learning " aggiunge l'esperto " Considerata la complessità dei ...

Viaggio nell'Italia trasformata dalla crisi climatica Il 2020 è sulla buona strada per essere uno dei tre anni piú caldi mai registrati a livello globale,... [?] Dove sono i nostri leader? Ma che effetto ha avuto questo grido d'allarme nel nostro Paese? A ...

Vaccini. L'allarme dei pediatri: “Ritardo nel calendario delle immunizzazioni non Covid. Fateci vaccinare i bambini” Quotidiano Sanità L'allarme dei pediatri: "Fateci vaccinare i bimbi contro le altre malattie" Per la Federazione italiana medici pediatri con il Covid si è verificata una diminuzione delle coperture vaccinali per malattie prevenibili come polmoniti, meningiti, morbillo e varicella con gravi e ...

Auto in fiamme, fumo dentro i palazzi Prima le fiamme, poi un’alta colonna di fumo che si è levata sopra via XXV Aprile, l’allarme lanciato ai vigili del fuoco e il tempestivo intervento che ha evitato il peggio. E’ accaduto ieri mattina ...

... acidi (perché gusti considerati segnali di)". Ecco perché non sappiamo rinunciare alla ...che prende il nome di flavor - flavor learning " aggiunge l'esperto " Considerata la complessità...Il 2020 è sulla buona strada per essere unotre anni piú caldi mai registrati a livello globale,... [?] Dove sono i nostri leader? Ma che effetto ha avuto questo grido d'nel nostro Paese? A ...Per la Federazione italiana medici pediatri con il Covid si è verificata una diminuzione delle coperture vaccinali per malattie prevenibili come polmoniti, meningiti, morbillo e varicella con gravi e ...Prima le fiamme, poi un’alta colonna di fumo che si è levata sopra via XXV Aprile, l’allarme lanciato ai vigili del fuoco e il tempestivo intervento che ha evitato il peggio. E’ accaduto ieri mattina ...