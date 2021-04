L’Ajax blinda Ten Hag | l’allenatore rinnova fino al 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 aprile 2021) Erik Ten Hag sarà ancoradel. Il club olandese hato il contratto con il tecnicoal. Ten Hag è dal 2017 sulla panchina della squadra di Amsterdam, portata due anni fa alla semifinale di Champions League e a un passo dalla finalissima. Si parlava di un interesse da parte di alcuni top club, maha spinto per continuare il progetto avviato quattro anni fa. His home? Amsterdam… +1 for Erik ten Hag ?— AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2021 SportFace.