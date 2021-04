Lady Gaga | arrestati i rapitori dei suoi bulldog francesi

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nei guai per tentato omicidio cinque persone che avevano architettato il rapimento dei cani di, mentre lei era appena giunta in Italia Lo scorso Febbraio, quando lei era appena giunta in Italia per le riprese del film di Ridley Scott sull’omicidio Gucci, a Los Angeles alcuni malviventi rapivano icinquesparando al dogsitter Ryan Fisher. Oggipuò tirare un sospiro di sollievo: i cinque, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, sono stati, su di loro pende l’accusa di tentato omicidio. Al fermo dei cinque, secondo una prima ricostruzione, avrebbe contribuito il legame di prossimità affettiva che esiste tra uno di loro e la donna che ha consegnato alla Polizia i ...

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga

Sono stati arrestati i cinque rapinatori ha lo scorso febbraio avevano rapito i cani die sparato al dogsitter. L'arresto dei rapinatori Sono stati arrestati i rapitori dei cani di. Lo scorso febbraio, Ryan Fisher, il dogsitter della cantante fu aggredito. Stando a ...Come riporta il Guardian , la polizia di Los Angeles ha annunciato di aver arrestato cinque persone per il loro coinvolgimento nella nel rapimento dei cani di, avvenuta lo scorso febbraio mentre la cantante si trovava in Italia. I cani erano stati sottratti al dog sitter dopo una sparatoria. Anche la donna che aveva riportato ai suoi ...Tutti i componenti della banda che ha rapito i bulldog di Lady Gaga è finita in manette. Cinque sono stati gli arresti della polizia di Los Angeles, incriminati per il furto ma anche per ...La polizia è riuscita ad arrestare i rapitori dei cani della pop star Lady Gaga. Ecco tutti i dettagli su quello che è accaduto.