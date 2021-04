L’account Instagram per far conoscere le sfumature della maternità lesbica

Leggi su linkiesta

Questo è uno dei video di Sphera un nuovo progetto editoriale di 9 media indipendenti europei coordinati da Babel International che realizza video, podcast ed eventi dedicati alla Generazione Z, ma non solo. Oltre a Linkiesta partecipano anche il francese Street Press, lo spagnolo El Salto Diario, l'austriaco Metropole e il polacco Outriders. Scopri qui tutti i video di Sphera. In questo video il magazine francese Street Press racconta la storia di Elsa e Lisa due amiche che hanno deciso di creare la pagina Matergouinité per rendere visibili al pubblico digitale la complessità delle donne omosessuali con figli: «Le madri non sono necessariamente gentili, femminili e miti. Ma sono anche esseri soggetti politici rivoluzionari»