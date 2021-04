L'accelerazione della campagna vaccinale (Di venerdì 30 aprile 2021) Qui più volte avevamo detto che la famosa corsa verso le vaccinazioni e la sua efficienza dipendevano da un dato molto banale e cioè dalla disponibilità di vaccini. La filiera produttiva mondiale si è messa in movimento secondo lo schema già visto per molti prodotti di successo, cominciano con un eccesso di domanda e anche qualche forma di razionamento, per passare a un eccesso di offerte e avviarsi alla stabilizzazione. I responsabili della campagna vaccinale si sono adeguati a queste diverse fasi ma hanno anche migliorato le questioni logistiche, sia nella programmazione centrale sia in quelle regionali. In Italia sono ormai quasi del tutto esaurite le scelte di vaccinazione legate a eccezioni specifiche per alcune categorie professionali e a situazioni di gravi pericoli per altre patologie. Ora il criterio prevalente sta diventando ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 aprile 2021) Qui più volte avevamo detto che la famosa corsa verso le vaccinazioni e la sua efficienza dipendevano da un dato molto banale e cioè dalla disponibilità di vaccini. La filiera produttiva mondiale si è messa in movimento secondo lo schema già visto per molti prodotti di successo, cominciano con un eccesso di domanda e anche qualche forma di razionamento, per passare a un eccesso di offerte e avviarsi alla stabilizzazione. I responsabilisi sono adeguati a queste diverse fasi ma hanno anche migliorato le questioni logistiche, sia nella programmazione centrale sia in quelle regionali. In Italia sono ormai quasi del tutto esaurite le scelte di vaccinazione legate a eccezioni specifiche per alcune categorie professionali e a situazioni di gravi pericoli per altre patologie. Ora il criterio prevalente sta diventando ...

Advertising

BrettKing : RT @sole24ore: .@BrettKing: 'Prima della pandemia avevamo già assistito a una grande trasformazione digitale, che ha subito nell'ultimo ann… - sole24ore : .@BrettKing: 'Prima della pandemia avevamo già assistito a una grande trasformazione digitale, che ha subito nell'u… - Max_Alle : RT @MarcoFattorini: La soglia dei 500mila vaccini al giorno è stata raggiunta (anche) grazie all'accelerazione della #Lombardia che ieri ha… - chiedoxunamicc : RT @MarcoFattorini: La soglia dei 500mila vaccini al giorno è stata raggiunta (anche) grazie all'accelerazione della #Lombardia che ieri ha… - stefanoepifani : RT @AndreaBertaglio: La #pandemia, e la #crisi che ha portato con sé per il settore della #ristorazione in Italia, ha posto le basi per un'… -