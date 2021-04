La villa a Capri di De Sica è in vendita (Di venerdì 30 aprile 2021) Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone dal 1996 sono proprietari di una lussuosa e storica dimora presso l’isola di Capri. Adesso, però, la coppia ha deciso di mettere in vendita la sua villa a Capri, e della trattativa si sta occupando Lionard Luxury Real Estate di Firenze. L’edificio rientra ne I quattro venti, dunque rappresenta una delle residenze storiche che hanno contribuito al fascino senza tempo dell’isola campana. La villa a Capri dell’attore romano si dipana lungo circa 250 metri quadrati interni, è formata da due piani e intorno a sé ha un ampio giardino con alberi di olivi e agrumi. Accanto alla dimora, ma pienamente indipendente, c’è anche la dependance che è stata adibita ad area Spa, mentre il tetto è costituito da una terrazza che garantisce ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Christian Dee la moglie Silvia Verdone dal 1996 sono proprietari di una lussuosa e storica dimora presso l’isola di. Adesso, però, la coppia ha deciso di mettere inla sua, e della trattativa si sta occupando Lionard Luxury Real Estate di Firenze. L’edificio rientra ne I quattro venti, dunque rappresenta una delle residenze storiche che hanno contribuito al fascino senza tempo dell’isola campana. Ladell’attore romano si dipana lungo circa 250 metri quadrati interni, è formata da due piani e intorno a sé ha un ampio giardino con alberi di olivi e agrumi. Accanto alla dimora, ma pienamente indipendente, c’è anche la dependance che è stata adibita ad area Spa, mentre il tetto è costituito da una terrazza che garantisce ...

