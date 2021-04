La Valle d'Aosta diventa l'unica regione rossa. Sardegna arancione, il resto come prima. Il calo contagi e decessi (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 13.446 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, e 263 i decessi. Ieri erano stati 14.320 i casi e 288 i morti. 338.771 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, nella ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 13.446 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, e 263 i. Ieri erano stati 14.320 i casi e 288 i morti. 338.771 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, nella ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giorna… - Agenzia_Ansa : FLASH | Verso Valle d'Aosta in rosso e Sardegna in arancione #ANSA - repubblica : ?? Covid, monitoraggio ISS: Regioni, Sardegna passa in arancione. Valle d'Aosta in rosso. Niente giallo per la Puglia - ilgiornalistaa : Nuovi colori: Valle d'Aosta passa in zona rossa, la Sardegna in zona arancione. Iss: Indice Rt risale a 0,85, vacci… - Dome689 : RT @Open_gol: L’assessore Barmasse parla di numeri «da zona gialla», di una situazione sanitaria «buona» -