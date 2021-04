«La Vacinada» | il nuovo tormentone di Checco Zalone con il premio Oscar Helen Mirren

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 aprile 2021) A Checco Zalone piace sorprendere, ed è per questo che non stupisce la sua decisione di pubblicare La Vacinada, il suo nuovo tormentone musicale, dall’oggi al domani, senza un annuncio, senza un comunicato ufficiale, nulla. Il video, che in poche ore è diventato virale su Facebook, vede Checco Zalone nei panni di Oscar Francisco Zalon, un uomo d’arte che, a bordo di una decappottabile, sfreccia per le strade rosse del Salento imbattendosi in una «nativa» d’eccezione: il premio Oscar Helen Mirren che, come sappiamo, ha adottato la Puglia come sua seconda casa. https://www.youtube.com/watch?v=qE9kZFHvWFk