La Vacinada | il nuovo tormentone di Checco Zalone a sorpresa con l’attrice Helen Mirren – Il video

Advertising

Corriere : È amore tra Helen Mirren e Checco Zalone nel nuovo video del comico: «La vacinada» - MissAd_ : RT @VanityFairIt: A sorpresa Checco Zalone pubblica su Facebook «La Vacinada», il nuovo video musicale nel quale invita gli italiani a vacc… - VanityFairIt : A sorpresa Checco Zalone pubblica su Facebook «La Vacinada», il nuovo video musicale nel quale invita gli italiani… - kagiato66 : RT @Corriere: È amore tra Helen Mirren e Checco Zalone nel nuovo video del comico: «La vacinada» - raffaele_avella : RT @Corriere: È amore tra Helen Mirren e Checco Zalone nel nuovo video del comico: «La vacinada» -

Ultime Notizie dalla rete : Vacinada nuovo

Checco Zalone con Helen Mirren invita tutti a vaccinarsi con ilbrano La: ecco il video pubblicato dal cantante - attore. Checco Zalone torna a far ridere e riflettere sulla pandemia da Covid . A un anno da L'immunità di gregge , il cantautore e ...Tra i due scoppia così la passione, perché con una "", per di più "già richiamada" si può tornare a vivere: "Ha la caviglia un pochino gonfiada, ma non fa nada, non fa nada", canta Zalon ...Con il suo irresistibile stile comico, Checco Zalone parla di Covid, immunità di gregge e vaccinazioni nel suo nuovo video " La Vacinada ". Il video, ambientato nel Salento e pubblicato da Checco Zalo ...Presentato sui social di Checco Zalone così: «L’immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs La Vacinada». E chi sarà la Vacinada se ...