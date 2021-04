La terza ondata porta la doppia recessione in Europa (Di venerdì 30 aprile 2021) terza ondata, doppia recessione. L’economia europea si è nuovamente contratta per due trimestri consecutivi a distanza di pochi mesi dalla prima crisi legata al Covid e ai lockdown scattati nella primavera del 2020. Nel primo trimestre 2021 il Pil della zona euro è sceso dello 0,6% e quello della Ue-27 dello 0,4%, rispetto al trimestre precedente, secondo le stime flash di Eurostat. Anche nel quarto trimestre 2020 il Pil era calato (-0,7% nella zona euro e -0,5% nella Ue-27) dopo un forte rimbalzo nel terzo trimestre 2020 (+12,5% e +11,7%). Tra gli Stati membri, il Portogallo (-3,3 per cento) ha registrato il calo maggiore rispetto al trimestre precedente, seguito dalla Lettonia (-2,6 per cento). Ma chi ha davvero registrato un dato negativo oltre le attese è la Germania: l’economia tedesca si è contratta dell?1,7 per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021). L’economia europea si è nuovamente contratta per due trimestri consecutivi a distanza di pochi mesi dalla prima crisi legata al Covid e ai lockdown scattati nella primavera del 2020. Nel primo trimestre 2021 il Pil della zona euro è sceso dello 0,6% e quello della Ue-27 dello 0,4%, rispetto al trimestre precedente, secondo le stime flash di Eurostat. Anche nel quarto trimestre 2020 il Pil era calato (-0,7% nella zona euro e -0,5% nella Ue-27) dopo un forte rimbalzo nel terzo trimestre 2020 (+12,5% e +11,7%). Tra gli Stati membri, il Portogallo (-3,3 per cento) ha registrato il calo maggiore rispetto al trimestre precedente, seguito dalla Lettonia (-2,6 per cento). Ma chi ha davvero registrato un dato negativo oltre le attese è la Germania: l’economia tedesca si è contratta dell?1,7 per ...

