La storia dell’indimenticabile principessa Sissi diventa una serie Netflix

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 30 aprile 2021) Life&People.itdedica una miniall‘indimenticabile. Il popolo del web ama follemente letv dedicate a regine e principesse, basti pensare all’immenso successo di The Crown e Bridgerton.non intende certo perdere l’occasione di cavalcare l’onda del trend. Con il titolo sintetico ed efficace di “The Empress”, “L’imperatrice”, continuerà il filone legato alle storie delle famiglie reali.La minisarà un adattamento dei libri di Allison Pataki, ispirati alla vita reale dell’imperatrice austriaca. In sei episodi di 45 minuti, ripercorrerà i primi mesi dipresso la corte di Vienna, raccontando la sua avversità per i rigidi dettami e l’ insofferenza per il ruolo di imperatrice. “The Empress ci offre ...