La Stan Smith di Adidas in versione green: la sneaker iconica diventa sostenibile (Di venerdì 30 aprile 2021) Anche Adidas compie un passo in avanti nella sostenibilità con le Stan Smith. Le sneakers iconiche saranno realizzate solo in materiale green. Se avete bisogno di un paio di sneakers iconiche, comode e magari anche un po’ nerd, allora è il momento di acquistare l’iconica Stan Smith di Adidas che realizza un doppio colpo, e compie un passo importante nel rispetto dell’ambiente. Tanti sono i marchi che Stanno completamente rivedendo la propria filosofia abbracciando la necessità di convertire in green il sistema fashion, che vuol dire scelta attenta delle materie prime, revisione dei processi di produzione e condivisione di valori della sostenibilità con la propria clientela. E le ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 30 aprile 2021) Anchecompie un passo in avanti nella sostenibilità con le. Les iconiche saranno realizzate solo in materiale. Se avete bisogno di un paio dis iconiche, comode e magari anche un po’ nerd, allora è il momento di acquistare l’diche realizza un doppio colpo, e compie un passo importante nel rispetto dell’ambiente. Tanti sono i marchi cheno completamente rivedendo la propria filosofia abbracciando la necessità di convertire inil sistema fashion, che vuol dire scelta attenta delle materie prime, revisione dei processi di produzione e condivisione di valori della sostenibilità con la propria clientela. E le ...

heather_mferit : Qualcuno mi dice come posso pulire bene le Stan Smith? - _Riddikulussss : É da qualche settimana che sono tentata di prendere le Stan Smith con Kermit. Qualcuno mi fermi. - triilogyj : @peteW4P giovane uomo in jeans e stan smith - cobiegom : Dopo 7 anni di Parka e Stan Smith era ora che la monotonia finisse let us live - laZiaMatta : @themick79i @BlossomSilvia Sì, classiche Stan Smith o Superstar. C'è anche qualcosa della Nike. -

