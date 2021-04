La sindaca che vieta gli abiti provocanti: "Polemiche solo perché sono donna" (Di venerdì 30 aprile 2021) Cassina de' Pecchi (Milano) - "La norma antiprostituzione è identica a quella nei regolamenti di altri due Comuni d'area, governati però da sindaci uomini. Che sia io, sindaco donna, quella ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Cassina de' Pecchi (Milano) - "La norma antiprostituzione è identica a quella nei regolamenti di altri due Comuni d'area, governati però da sindaci uomini. Che sia io, sindaco, quella ...

Advertising

CarloCalenda : Nel #RecoveryPlan ovviamente non c'è traccia del libro dei sogni da 25 miliardi che la sindaca Raggi aveva chiesto… - CarloCalenda : I giornali scoprono il documento del 2017, citato nel video, sulla crisi dei cimiteri. Da allora non è stato fatto… - cmiceli7824 : RT @DarioBallini: A Cassina De' Pecchi la sindaca leghista ha fatto approvare un regolamento comunale che vieta alle donne di vestirsi da p… - ilpostdice : @ilpostdice 'diventi uno stato, con tutti i diritti che ne conseguirebbero. Nel 2016 la sindaca del distretto, Muri… - CarieriF : RT @ChangeItalia: Alla petizione di Anna Rita, contro la chiusura dell’ospedale San Giacomo in Augusta di #Roma, ha risposto la sindaca @vi… -