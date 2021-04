La Russia vieta l'ingresso a otto europei, c'è anche Sassoli (Di venerdì 30 aprile 2021) MOSCA (ITALPRESS) – La Russia vieta l'ingresso nel Paese al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e ad altri sette cittadini europei, tra funzionari Ue e funzionari di singoli stati. E' quanto riporta in una nota il ministero degli Esteri russo. “L'Unione europea – si legge nel comunicato – continua la politica di misure restrittive unilaterali illegittime contro i cittadini e le organizzazioni russe. Solo nel marzo 2021, sei russi sono stati soggetti a restrizioni UE illegali. Questa pratica è contraria alla Carta delle Nazioni Unite e alle norme fondamentali del diritto internazionale. E' accompagnato da isteria anti-russa deliberatamente dispersa nei media occidentali. Non supportato da prove. Tutte le nostre proposte per risolvere eventuali problematiche che sorgono tra la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) MOSCA (ITALPRESS) – Lal'nel Paese al presidente del Parlamento Europeo Davide ad altri sette cittadini, tra funzionari Ue e funzionari di singoli stati. E' quanto riporta in una nota il ministero degli Esteri russo. “L'Unione europea – si legge nel comunicato – continua la politica di misure restrittive unilaterali illegittime contro i cittadini e le organizzazioni russe. Solo nel marzo 2021, sei russi sono stati soggetti a restrizioni UE illegali. Questa pratica è contraria alla Carta delle Nazioni Unite e alle norme fondamentali del diritto internazionale. E' accompagnato da isteria anti-russa deliberatamente dispersa nei media occidentali. Non supportato da prove. Tutte le nostre proposte per risolvere eventuali problematiche che sorgono tra la ...

