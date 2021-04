La Russia sanziona Sassoli e altri 7 dirigenti europei. Vietato l’ingresso nel Paese

(Di venerdì 30 aprile 2021) Lail Presidente del Parlamento europeo Davidsettenel. LaDavid, presidente del Parlamento Ue, e ad7 responsabili. Si tratta della reazione alle nuove misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo nei confronti dei cittadini russi, fanno sapere da Mosca come riferito dall’agenzia Interfax. Le sanzioni contro i cittadini russi Nel mese di marzo l’Unione europea aveva comminato sanzioni contro sei cittadini russi per la violazione dei diritti e torture contro esponenti della comunità Lgbt e contro esponenti dell’opposizione cecena. La ...

Gli altri sette funzionari europei sanzionati dalla, stando a Ria Novosti, sono: Vera Jourova, vice presidente per i valori e la trasparenza della Commissione Europea; il presidente del ...La 'ritorsione' in risposta alle misure introdotte in marzo di quest'anno nei confronti di sei cittadini russiLa Russia sanziona il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e altri sette dirigenti. Vietato l’ingresso nel Paese. La Russia sanziona David Sassoli, presidente del Parlamento Ue, e ad altri ...La Russia “in risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo di quest’anno nei confronti di sei cittadini russi” ha sanzionato il presidente del Parlamento Ue David Sassoli e altri 7 re ...