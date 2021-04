La Russia sanziona David Sassoli e altri 7 delegati europei. Il presidente del Parlamento: «Non ci zittiranno». L’Ue: «Inaccettabile» (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo l’accordo europeo sulle nuove sanzioni alla Russia, legate al caso dell’oppositore Alexei Navalny e alle violazioni dei diritti umani, Mosca risponde e va a colpire il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli e altri sette rappresentanti dell’Unione Europea vietando loro l’accesso nel Paese. Una decisione, quella di Mosca, «in risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo di quest’anno nei confronti di sei cittadini russi», stando a quanto riferito dall’agenzia Interfax. Oltre a Sassoli, nella black-list di Mosca sono finiti anche la vicepresidente della Commissione Ue per i valori e la trasparenza, Vera Jourova, il presidente del National Electronic Media Council della Lettonia, Ivars Abolins e il lettone ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo l’accordo europeo sulle nuove sanzioni alla, legate al caso dell’oppositore Alexei Navalny e alle violazioni dei diritti umani, Mosca risponde e va a colpire ildelEuropeo,sette rappresentanti dell’Unione Europea vietando loro l’accesso nel Paese. Una decisione, quella di Mosca, «in risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo di quest’anno nei confronti di sei cittadini russi», stando a quanto riferito dall’agenzia Interfax. Oltre a, nella black-list di Mosca sono finiti anche la vicedella Commissione Ue per i valori e la trasparenza, Vera Jourova, ildel National Electronic Media Council della Lettonia, Ivars Abolins e il lettone ...

