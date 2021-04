La Russia risponde alle sanzioni Ue: vietato l’ingresso nel Paese a David Sassoli e altri sette responsabili europei (Di venerdì 30 aprile 2021) La ritorsione della Russia di Vladimir Putin, dopo l’accordo europeo su nuove sanzioni al Paese legate al caso dell’oppositore Alexei Navalny e alle violazioni dei diritti umani, ha colpito anche il presidente del parlamento Ue, David Sassoli. Secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax, “in risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo di quest’anno nei confronti di sei cittadini russi”, la Federazione ha sanzionato l’esponente del Partito Democratico e altri sette responsabili europei tra cui vietando loro l’ingresso nel Paese. Gli altri membri dell’Ue interdetti sono Vera Jourova, vicepresidente della Commissione Ue per i valori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) La ritorsione delladi Vladimir Putin, dopo l’accordo europeo su nuoveallegate al caso dell’oppositore Alexei Navalny eviolazioni dei diritti umani, ha colpito anche il presidente del parlamento Ue,. Secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax, “in rispostamisure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo di quest’anno nei confronti di sei cittadini russi”, la Federazione ha sanzionato l’esponente del Partito Democratico etra cui vietando loronel. Glimembri dell’Ue interdetti sono Vera Jourova, vicepresidente della Commissione Ue per i valori ...

Advertising

marsigatto : RT @babetta123: La Russia risponde alle sanzioni Ue: divieto di ingresso per otto funzionari europei - Libero_official : La #Russia risponde alle sanzioni dell'#Ue e vieta al presidente dell'#Europarlamento David #Sassoli di entrare nel… - silvanss3r : @LegaSalvini A CASA SUA COMANDA LUI , E VOI NON ENTRATE, (Vera Jourova, vice presidente per i valori e la trasparen… - silvanss3r : @GiorgiaMeloni A CASA SUA COMANDA LUI , E VOI NON ENTRATE, (Vera Jourova, vice presidente per i valori e la traspar… - silvanss3r : @Mov5Stelle A CASA SUA COMANDA LUI , E VOI NON ENTRATE, (Vera Jourova, vice presidente per i valori e la trasparenz… -