La retorica e il sessismo di Michela Murgia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo la caterva di errori (linguistici) compiuti dadurante la trasmissione condotta da Floris in cui lei era ospite e ha discettato (malamente) di divise e metafore belliche (sbagliando, per l’appunto, la sua analisi, in modo decisamente plateale), mi sono incuriosito e ho acquistato il suo ultimo libro, “Stai Zitta!”, per capire meglio di che cosa si tratta. Ecco, quindi, le mie considerazioni ispirate alla lettura delle prime pagine del libro (altre, se non mi annoio prima, seguiranno nella prossima puntata). Si badi bene: eviterò con cura questioni socio culturali come il fatto cheparli del ruolo delle Veline ballanti e mute, dimenticandosi del fatto che per diventare Velina si fanno selezioni e nessuno viene rapito e minacciato e mi limiterò al commento di alcune frasi che compaiono nel libro ...