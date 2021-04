La Regina degli Zulu muore a 65 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) La Regina degli Zulu, Shyiwe Mantfombi Dlamini Zulu, muore a distanza di un mese e mezzo dalla scomparsa del Re degli Zulu, Goodwill Zwelithini KaBekuZulu e getta nello sconforto la nazione del KwaZulu-Natal. La Regina reggente lascia il suo popolo mentre ancora osserva il lutto per il Re. Il primo ministro della Corona Zulu, Mangosuthu Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) La, Shyiwe Mantfombi Dlaminia distanza di un mese e mezzo dalla scomparsa del Re, Goodwill Zwelithini KaBekue getta nello sconforto la nazione del Kwa-Natal. Lareggente lascia il suo popolo mentre ancora osserva il lutto per il Re. Il primo ministro della Corona, Mangosuthu

Advertising

FilmNewsItaly : Anya Taylor-Joy non esclude una seconda stagione della serie “La regina degli scacchi” - periodicodaily : La Regina degli Zulu muore a 65 anni #ReginaZulu @CMadapple - monica603277441 : RT @BI_Italia: Una morte improvvisa, le ragioni non sono ancora chiare - BI_Italia : Una morte improvvisa, le ragioni non sono ancora chiare - giornaleradiofm : Sudafrica: muore regina zulu Mantfombi, reggente da un mese: (ANSA) - ROMA, 30 APR - La famiglia reale degli Zulu,… -