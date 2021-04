“La Rai ha deciso” Antonella Clerici | la spifferata E il pubblico scopre cosa sta per succedere

(Di venerdì 30 aprile 2021) Perè un momento davvero felice. La conduttrice di È sempre mezzogiorno conquista ilcon il suo programma in cui presenta tante ricette che possono essere riproposte in casa senza troppe difficoltà. Si tratta di uno schema ormai ben rodato all’interno del qualesi trova a meraviglia e che le consente di esprimere tutta la sua bravura e la sua professionalità. E, infatti, anche gli ascolti la premiano. 2 milioni di spettator fissi davanti alla tv e quasi il 17 % di share non si vedevano da tempo nella fascia del mezzogiorno di Rai 1. Un risultato davvero importante che testimonia come quella disia la ricetta davvero giusta per il programma e per il suo. Non solo, grazie alla sua ...

Advertising

elydaless : @mariamacina L’ha detto Draghi quando ha presentato il suo governo: poche chiacchiere, fare fatti. Quindi che dovev… - infoitcultura : La Rai ha finalmente deciso di mettere al bando il blackface - maria1_e_basta : Leggo che la Rai ha deciso di vietare nei suoi programmi la pratica del blackface Se i diritti sono uguali per tutt… - infoitcultura : Niente più blackface in tv (e a «Tale e Quale Show»): lo ha deciso la Rai - giooriani : RT @RollingStoneita: La Rai ha finalmente deciso di mettere al bando il blackface #28aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Rai deciso

Yeslife

In occasione del bicentenario della morte di Napoleone che si celebra nel 2021,Storia hadi ambientare all'Isola d'Elba Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte . Il docufilm andrà in onda suStoria martedì 4 maggio, alle ore 21.10. A guidarci ...Il serale in onda suDue giunto alla quarta puntata, non avrebbe avuto il successo che si sperava e che pensava lo stesso Brignano per il quale questa era l'occasione per corroborare la sua ...In occasione del bicentenario della morte di Napoleone che si celebra nel 2021, Rai Storia ha deciso di ambientare all’Isola d’Elba Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte. Il docufil ...Nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 maggio Marcello finirà in prigione, Maria e Rocco saranno decisi a convolare a nozze ...