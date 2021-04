La prima isola Covid Free d’Italia: ecco la meta più ambita dell’estate (Di venerdì 30 aprile 2021) Anche l’Italia ottiene la sua prima isola Covid Free: Procida ha praticamente terminato la campagna di vaccinazione. Questa estate, molto probabilmente, i turisti e i viaggiatori vorranno scegliere la propria destinazione per le vacanza anche in base ai dati del contagio. Così si è parlato molto delle isole cosiddette Covid Free e, anche in Italia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 30 aprile 2021) Anche l’Italia ottiene la sua: Procida ha praticamente terminato la campagna di vaccinazione. Questa estate, molto probabilmente, i turisti e i viaggiatori vorranno scegliere la propria destinazione per le vacanza anche in base ai dati del contagio. Così si è parlato molto delle isole cosiddettee, anche in Italia, L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. 4 i concorrenti al te… - IsolaDeiFamosi : Quando vai per la prima volta in bicicletta senza rotelle #Isola - IsolaDeiFamosi : Prima regola dell'#Isola, non ci sono reg... AH NO. - MarsAlessandro : @secsisimbol @CuocoFiorellino Secondo me finirà all'isola dei famosi...prima o poi... - jessica_zorzina : RT @tutticomemily: “CI PRENDETE PER IL CULO SIETE BANALI SIETE PATETICI VALENTINA TU SEI LA PRIMA” Mi è venuto un brivido #isola #tommas… -