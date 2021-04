"La moto è la mia passione, ma...": Valentino Rossi ultimo nelle libere a Jerez, frase inquietante: è finita? (Di venerdì 30 aprile 2021) "La moto è la mia passione, ma ora non sono felice". Valentino Rossi chiude la prima giornata di prove libere a Jerez, Gp di Spagna di motoGp, con una debacle storica: il 9 volte campione del mondo, 42 anni, ha il 20esimo tempo al mattino, nelle Fp1, e addirittura il 21esimo al pomeriggio, dopo le FP2. Un disastro. "Soffro sempre per la mancanza di grip al posteriore, dopo alcuni giri inizio a scivolare: abbiamo provato varie cose ma non sappiamo cosa fare per migliorare", spiega la leggenda di Tavullia, in preda allo scoramento. L'accordo tra VR46 e i sauditi della Tanal Entertainment gli garantirà i fondi necessari alla squadra di Valentino, il team SRT, per correre per altri 5 anni a partire dal 2022, ma Rossi non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) "Laè la mia, ma ora non sono felice".chiude la prima giornata di prove, Gp di Spagna diGp, con una debacle storica: il 9 volte campione del mondo, 42 anni, ha il 20esimo tempo al mattino,Fp1, e addirittura il 21esimo al pomeriggio, dopo le FP2. Un disastro. "Soffro sempre per la mancanza di grip al posteriore, dopo alcuni giri inizio a scivolare: abbiamo provato varie cose ma non sappiamo cosa fare per migliorare", spiega la leggenda di Tavullia, in preda allo scoramento. L'accordo tra VR46 e i sauditi della Tanal Entertainment gli garantirà i fondi necessari alla squadra di, il team SRT, per correre per altri 5 anni a partire dal 2022, manon ...

