La lista Torino Civica con il Partito Gay (Di venerdì 30 aprile 2021) In occasione delle prossime elezioni amministrative nella città di Torino la lista Torino Civica, coordinata da Mimmo Dellisanti, sosterrà Davide Betti Balducci, candidato Sindaco per il Partito Gay – Solidale, Ambientalista, Liberale. “sono felice che la lista Torino Civica abbia deciso di sostenere la mia candidatura a Sindaco di Torino, grazie a loro siamo diventati una coalizione, siamo il terzo polo” dichiara Davide Betti Balducci – candidato Sindaco di Torino – Partito Gay per i diritti LGBT, Solidale, Ambientalista, Liberale “Siamo il terzo polo, siamo il centro liberale per i diritti civili e lo sviluppo della città, siamo un’onda che ha gi? A0 travolto ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 30 aprile 2021) In occasione delle prossime elezioni amministrative nella città dila, coordinata da Mimmo Dellisanti, sosterrà Davide Betti Balducci, candidato Sindaco per ilGay – Solidale, Ambienta, Liberale. “sono felice che laabbia deciso di sostenere la mia candidatura a Sindaco di, grazie a loro siamo diventati una coalizione, siamo il terzo polo” dichiara Davide Betti Balducci – candidato Sindaco diGay per i diritti LGBT, Solidale, Ambienta, Liberale “Siamo il terzo polo, siamo il centro liberale per i diritti civili e lo sviluppo della città, siamo un’onda che ha gi? A0 travolto ...

Advertising

zazoomblog : La lista Torino Civica con il Partito Gay - #lista #Torino #Civica #Partito - nuovasocieta : La lista Torino Civica con il Partito Gay - guidobodrato : @MbPic68 @GP_ArieteRosso @repubblica 1985, elezioni a Torino, prime esperienza di 'primarie' per formare la lista c… - marcobrembati : @PeppeMur84 no pep... un amico di Torino mi assicurava che nella famosa lista delle epurazioni chieste per restare, ci fosse anche dybala - CorriereTorino : Azione, Italia viva e civici pronti alla lista unica Pd verso le primarie -