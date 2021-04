(Di venerdì 30 aprile 2021) La prima notte dadei tempi recenti risale al 10 aprile 2007, quando ladi Spalletti, dopo la vittoria per 2 - 1 dell'andata, viene sconfitta nel ritorno dei quarti di Champions a ...

Advertising

CorriereQ : La lezione di Pep, l’umiliazione del Franchi. Roma, tutte le notti da incubo - sportli26181512 : La lezione di Pep, l'umiliazione del Franchi. Roma, tutte le notti da incubo: Dalla lezione di Pep all'umiliazione… - Cardlen : Pep ha appena fatto lezione - Lo_Zio_Frank : Il City di Pep,nel secondo tempo,ha dato una lezione di praticità,collettivo,agli spocchiosi parigini. Ed è un luss… -

Ultime Notizie dalla rete : lezione Pep

Corriere Quotidiano

Continua Manchester, il primo shock LadiSuarez e Messi senza pietà La manita di Anfield Fatti violadiGuardiola a Mauricio Pochettino ,del Manchester City al Paris Saint - Germain. I citizens passano al Parco dei Principi e mettono una seria ipoteca sulla semifinale di ...La formazione di Guardiola si è imposta a Parigi dimostrando ancora una volta quanto sembri maturato il gruppo in questa stagione. Lì però c’era un certo Messi al massimo del proprio splendore, ora in ...(Francia) - Mbappé ha voluto condividere sui social, assieme al suo compagno di squadra Florenzi, un momento di relax dopo la sconfitta di ieri in Champions contro il Manchester City. Sono solo voci'.