La Lazio ritrova Ballardini: "Squadra straordinariamente forte" (Di venerdì 30 aprile 2021) La Lazio si avvicina alla partita col Genoa , sfida chiave per la rincorsa Champions che è tornata vivissima in ambito biancoceleste dopo il successo nell'ultima partita contro il Milan . L'avversario ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Lasi avvicina alla partita col Genoa , sfida chiave per la rincorsa Champions che è tornata vivissima in ambito biancoceleste dopo il successo nell'ultima partita contro il Milan . L'avversario ...

