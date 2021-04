La guerra globale delle armi: la sfida oscura che coinvolge l’Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) La diplomazia si gioca su diversi canali. Ce n’è uno che piace a tutti, che è quello dei grandi vertici, dei summit “ideali”, delle telefonate bollenti tra capi di Stato e di governo e dei rapporti economici più noti. E poi ci sono i canali che piacciono meno all’opinione pubblica ma che sono invece presenti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 30 aprile 2021) La diplomazia si gioca su diversi canali. Ce n’è uno che piace a tutti, che è quello dei grandi vertici, dei summit “ideali”,telefonate bollenti tra capi di Stato e di governo e dei rapporti economici più noti. E poi ci sono i canali che piacciono meno all’opinione pubblica ma che sono invece presenti InsideOver.

Advertising

GiuliaCarpi1984 : RT @abutiago: Per un'analisi dei costi della #transizione energetica, consiglio il libro di @GuillaumePitron 'La guerra dei metalli rari' e… - albiprinacerai : RT @abutiago: Per un'analisi dei costi della #transizione energetica, consiglio il libro di @GuillaumePitron 'La guerra dei metalli rari' e… - VivianaValastro : RT @abutiago: Per un'analisi dei costi della #transizione energetica, consiglio il libro di @GuillaumePitron 'La guerra dei metalli rari' e… - GuillaumePitron : RT @abutiago: Per un'analisi dei costi della #transizione energetica, consiglio il libro di @GuillaumePitron 'La guerra dei metalli rari' e… - IlariaCampodon1 : RT @abutiago: Per un'analisi dei costi della #transizione energetica, consiglio il libro di @GuillaumePitron 'La guerra dei metalli rari' e… -