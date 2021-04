La Guardia Costiera presenta il Rapporto annuale sul controllo pesca in Italia – anno 2020 (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – Ieri a Roma, presso la sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è stato presentato il Rapporto annuale sul controllo pesca in Italia – anno 2020. Realizzato dal Centro di controllo Nazionale pesca (CCNP) del Comando Generale, il Rapporto fornisce un’istantanea completa e trasparente dell’attività di controllo svolta dal Corpo in uno dei settori economici più importanti e trainanti del Paese, la cui cura è affidata dal MIPAAF al Corpo delle Capitanerie di porto. Il Rapporto annuale, così come strutturato, rappresenta un documento essenziale nel quale viene analizzata, sotto diversi profili, l’attività di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – Ieri a Roma, presso la sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è statoto ilsulin. Realizzato dal Centro diNazionale(CCNP) del Comando Generale, ilfornisce un’istantanea completa e trasparente dell’attività disvolta dal Corpo in uno dei settori economici più importanti e trainanti del Paese, la cui cura è affidata dal MIPAAF al Corpo delle Capitanerie di porto. Il, così come strutturato, rapun documento essenziale nel quale viene analizzata, sotto diversi profili, l’attività di ...

