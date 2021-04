La Germania deve riscrivere la legge sulla riduzione dei gas serra (Di venerdì 30 aprile 2021) (Foto Ben Stansall/Getty Images)Le leggi sul clima della Germania sono state dichiarate dalla corte Costituzionale “insufficienti”, per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 55% entro il 2030, e lesive delle libertà delle generazioni più giovani. Il pronunciamento è arrivato a seguito di un ricorso costituzionale avviato da alcune associazioni ambientaliste, tra cui Fridays for future, e ha imposto al governo di adottare una nuova normativa di contrasto al cambiamento climatico, più rigida e dettagliata. Secondo la corte, la legge sul clima approvata nel 2019 non contiene le disposizioni necessarie per stabilire come dovranno essere ridotte le emissioni di gas serra nel periodo successivo al 2030. Spostando “irreversibilmente gli oneri di riduzione delle emissioni” sulle generazioni future e ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) (Foto Ben Stansall/Getty Images)Le leggi sul clima dellasono state dichiarate dalla corte Costituzionale “insufficienti”, per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 55% entro il 2030, e lesive delle libertà delle generazioni più giovani. Il pronunciamento è arrivato a seguito di un ricorso costituzionale avviato da alcune associazioni ambientaliste, tra cui Fridays for future, e ha imposto al governo di adottare una nuova normativa di contrasto al cambiamento climatico, più rigida e dettagliata. Secondo la corte, lasul clima approvata nel 2019 non contiene le disposizioni necessarie per stabilire come dovranno essere ridotte le emissioni di gasnel periodo successivo al 2030. Spostando “irreversibilmente gli oneri didelle emissioni” sulle generazioni future e ...

