La genetica potrebbe spiegare perché beviamo tanto caffè

(foto: Pexels via Pixabay)Lungo, macchiato caldo o freddo, decaffeinato, al vetro, tantissimi sono i tipi di caffè che possiamo chiedere al bar facendo sorridere o impazzire i baristi. E i cappuccini aggiungono forse altrettante alternative ordinabili. Oggi due ricercatori della University of South Australia analizzano le nostre preferenze anche alla luce della genetica, individuando un possibile legame fra la quantità di caffè che scegliamo di consumare e la salute cardiaca. Il loro studio, pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition. Un'altra ricerca, sempre sull'amata bevanda aromatica, si concentra invece sui cambiamenti a livello cerebrale in chi beve regolarmente e da tempo più caffè al giorno. A fronte di noti benefici a breve termine a livello cognitivo, come la maggiore attenzione e ...

