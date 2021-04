La FIV indica Marta Maggetti per il windsurf RS | X alle Olimpiadi di Tokyo

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’atleta che rappresenterà l’Italia nelfemminile RS:Xdiè la cagliaritana(Fiamme Gi). La squadra della vela azzurra per lediaggiunge così un altro tassello: il Consiglio Federale riunito in videoconferenza ha confermato lezioni del Direttore Tecnico Michele Marchesini e del Presidente Francesco Ettorre, e hato la scelta anche per la sesta disciplina per la quale l’Italia è qualificata per i Giochi, ilfemminile RS:X. Una scelta che era nell’aria, e che è stata protratta fino all’ultimo Mondiale concluso a Cadice, in Spagna, pochi giorni fa, dove ha avuto conferma anche grazie a un ottimo 6° ...