La Dad ha lasciato indietro il Sud | il 34% dei ragazzi non ha tablet e pc

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 30 aprile 2021) Un acronimo che abbiamo sentito e risentito con cadenza quotidiana, onnipresente sui giornali e nei tg. Ma dietro quella parola, Dad, pure benedetta dai governi Conte prima e Draghi poi, si nasconde l’ingiustizia di un’Italia che marcia a due velocità, con il divario Nord-Sud accentuato dalla decisione di insistere con la didattica a distanza, dietro lo schermo del computer. Perché come evidenziato dall’ultimo report Svimez, l’associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, è proprio nel Meridione che vive il 34% deicon famiglie prive di dispositivi informatici e con i titoli di studio più bassi. Tagliati fuori, in questi mesi, dalle attività scolastiche. Un dislivello che non sembra aver preoccupato troppo il governo, che dei problemi del Sud nell’accesso alla didattica a distanza non sembra interessarsi. E che però, secondo Svimez, rischia di escludere dal ...