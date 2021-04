La Confindustria è ottimista sulla crescita | ' Rimbalzo Pil nel terzo trimestre'

(Di venerdì 30 aprile 2021) Forse la luce in fondo al tunnel per l'economia europea ed italiana è davvero vicina. Nonostante il contagio sia galoppante nel Mondo a causa della pandemia da Covid, qualche segnale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria ottimista

Globalist.it

Lo rileva il centro studi dicon la sua analisi mensile, Congiuntura flash, con coi annuncia come 'il mondo è già ripartito'. Il Pil, viene sottolineato, è 'più vicino al rimbalzo': in '...A dirlo è statain una possibile ripresa. Nel terzo trimestre sarà dunque possibile 'un forte rimbalzo grazie al crescere delle vaccinazioni'.Secondo il centro studi dell'associazione delle imprese “Si conferma lo scenario in cui un forte rimbalzo si avrà nel terzo trimestre, grazie al crescere delle vaccinazioni. “Restano rischi al ribasso ...Il direttore Ausl Brambilla: "Dosi Pfizer garantite fino al 19 maggio. Astrazeneca domenica ne recapiterà 22.550, poi non si sa" ...