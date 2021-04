La Cina ha approvato una legge contro lo spreco alimentare (Di venerdì 30 aprile 2021) (Foto: Pexels)Lotta agli avanzi lasciati nel piatto. In Cina è stato approvato un disegno di legge, in vigore con effetto immediato, sulla prevenzione dello spreco alimentare, in particolare nei ristoranti. Secondo la nuova legge, creata dal comitato permanente del Congresso nazionale dei rappresentanti del popolo (Npc), indurre i clienti a ordinare quantità di cibo eccessive per poi inevitabilmente lasciarle nel piatto potrebbe portare a una multa fino a 10mila yuan, circa 1.275 euro. La legge riguarda anche un tipo di abbuffate online particolarmente diffuse in Oriente: il mukbang, video di blogger o youtuber intenti a ingurgitare grandissime quantità di cibo. Il fenomeno del binge eating in streaming, forte soprattutto in Corea del Sud, potrebbe ora avere vita dura ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) (Foto: Pexels)Lotta agli avanzi lasciati nel piatto. Inè statoun disegno di, in vigore con effetto immediato, sulla prevenzione dello, in particolare nei ristoranti. Secondo la nuova, creata dal comitato permanente del Congresso nazionale dei rappresentanti del popolo (Npc), indurre i clienti a ordinare quantità di cibo eccessive per poi inevitabilmente lasciarle nel piatto potrebbe portare a una multa fino a 10mila yuan, circa 1.275 euro. Lariguarda anche un tipo di abbuffate online particolarmente diffuse in Oriente: il mukbang, video di blogger o youtuber intenti a ingurgitare grandissime quantità di cibo. Il fenomeno del binge eating in streaming, forte soprattutto in Corea del Sud, potrebbe ora avere vita dura ...

