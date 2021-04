La chiacchierata tra Durigon e Salvini per spiegare le parole sulle indagini della Lega (Di venerdì 30 aprile 2021) Ieri Matteo Salvini ha difeso il sottosegretario Claudio Durigon dopo il polverone generato dalla video inchiesta di Fanpage in cui veniva riportata la frase “Quello che fa le indagini sulla Lega lo abbiamo messo noi”. Cosa ha detto Durigon al suo leader per spiegare cosa è successo? Ieri Salvini ostentando sicurezza aveva dichiarato: “Mi sembra una vicenda surreale, i 5 Stelle si stanno agitando per nascondere i problemi di Grillo, su cui non mi permetto di dare un giudizio”, aggungendo ironicamente: «Per cosa dovrebbe dimettersi? Per l’inchiesta di Fanpage?”. Per il leader della Lega la frase di Durigon non è grave “perché visto come sono andati i processi, l’influenza sulla Guardia di Finanza non è esistita, non so ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Ieri Matteoha difeso il sottosegretario Claudiodopo il polverone generato dalla video inchiesta di Fanpage in cui veniva riportata la frase “Quello che fa lesullalo abbiamo messo noi”. Cosa ha dettoal suo leader percosa è successo? Ieriostentando sicurezza aveva dichiarato: “Mi sembra una vicenda surreale, i 5 Stelle si stanno agitando per nascondere i problemi di Grillo, su cui non mi permetto di dare un giudizio”, aggungendo ironicamente: «Per cosa dovrebbe dimettersi? Per l’inchiesta di Fanpage?”. Per il leaderla frase dinon è grave “perché visto come sono andati i processi, l’influenza sulla Guardia di Finanza non è esistita, non so ...

