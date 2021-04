La Cgil Veneto | ' Solidarietà a Crisanti per la querela | chi combatte il virus andrebbe solo ringraziato'

Advertising

VicenzaPiu_com : #Crisanti denunciato per diffamazione, Cgil Veneto: “pericolosissimo precedente nel rapporto tra scienza e politic… - PRCPadova : Per una vera prevenzione e protezione di lavoratrici e lavoratori da infortuni e malattie sul lavoro Promuovono:… - dprevenzione : Opi e Cgil, Cisl, Uil Veneto: “Delibera sia ritirata” - Quotidiano Sanità - opivarese : RT @FNInfermieri: I presidenti degli Ordini delle Professioni infermieristiche del Veneto e le Segreterie Regionali di Fp CGIL, CISL Fp e U… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coordinamento ordini degli infermieri Veneto e Cgil, Cisl, Uil contrari alla delibera regionale sugli OSS: se… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Veneto

Vicenza Più

Il segretario generale delladelChristian Ferrari, riguardo l'assurda denuncia al virologo Andrea Crisanti fatta da Azienda Zero della Regioneper diffamazione, dopo le dichiarazioni di Crisanti sulla presunta ...... Graziamaria Pistorino, della segreteria nazionale FLC. ' Abbiamo sollecitato i due Ministeri ... invece, se si eccettua la Valle d'Aosta (con il 12,6%) e il(4,3%), siamo ancora molto ...Il professore è stato querelato da Azienda Zero dopo le dichiarazioni di Crisanti sulla presunta non affidabilità dei test rapidi per il Covid ...Dura lettera dei tre più importanti sindacati dei pensionati perché si faccia luce sull’impressionante aumento di mortalità tra gli anziani dopo la decisione di mantenere il Veneto in zona gialla ...