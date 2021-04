"La botola mai ispezionata". Denise Pipitone, lo scoop di Mattino 5: un nuovo drammatico elemento, cosa c'è lì sotto? (Di venerdì 30 aprile 2021) “C'è una novità importante sulla scomparsa di Denise Pipitone, un elemento in più”. Lo ha dichiarato Federica Panicucci in apertura della seconda parte di Mattino 5, quelloadedicata ai casi di cronaca. La conduttrice di Mediaset si è occupata principalmente del delitto di Avellino, con Elena che ha ucciso a coltellate il padre Aldo con la complicità del fidanzato Giovanni, che era malvisto (e a ragione) dalla famiglia della ragazza. Ma la Panicucci ha dedicato un passaggio anche al caso della bambina di Mazara del Vallo, le cui indagini “hanno mostrato tante lacune”. In particolare a Mattino 5 sono state sottolineate una serie di incongruenze e di elementi contraddittori su alcuni punti delle indagini e sulle intercettazioni. Secondo l'inviata del programma in onda su Canale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) “C'è una novità importante sulla scomparsa di, unin più”. Lo ha dichiarato Federica Panicucci in apertura della seconda parte di5, quelloadedicata ai casi di cronaca. La conduttrice di Mediaset si è occupata principalmente del delitto di Avellino, con Elena che ha ucciso a coltellate il padre Aldo con la complicità del fidanzato Giovanni, che era malvisto (e a ragione) dalla famiglia della ragazza. Ma la Panicucci ha dedicato un passaggio anche al caso della bambina di Mazara del Vallo, le cui indagini “hanno mostrato tante lacune”. In particolare a5 sono statelineate una serie di incongruenze e di elementi contraddittori su alcuni punti delle indagini e sulle intercettazioni. Secondo l'inviata del programma in onda su Canale ...

