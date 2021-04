Kourtney Kardashian e Travis Baker vacanza bollente nel deserto (Di venerdì 30 aprile 2021) Fuga romantica e bollente nel deserto per Kourtney Kardashian e Travis Barker, nuova coppia rock dello showbiz. Per il 42esimo compleanno della maggiore delle sorelle Kardashian i due, che hanno da poco ufficializzato la loro relazione, si sono concessi una vacanza nel lussuoso resort di Amangari nello Utah e sui loro rispettivi profili social hanno Leggi su people24.myblog (Di venerdì 30 aprile 2021) Fuga romantica enelperBarker, nuova coppia rock dello showbiz. Per il 42esimo compleanno della maggiore delle sorellei due, che hanno da poco ufficializzato la loro relazione, si sono concessi unanel lussuoso resort di Amangari nello Utah e sui loro rispettivi profili social hanno

Advertising

ludoesposito_ : il modo in cui guardo Giulia e vedo Kourtney Kardashian? KK I SEE YOU???? #giuliasalemi #prelemi - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Una Kardashian innamorata: scatti bollenti dalle vacanze di Kourtney con il batterista dei Blink 182 #kourtneykardas… - manulamanuz57 : RT @MediasetTgcom24: Una Kardashian innamorata: scatti bollenti dalle vacanze di Kourtney con il batterista dei Blink 182 #kourtneykardas… - Alessan56567111 : RT @MediasetTgcom24: Una Kardashian innamorata: scatti bollenti dalle vacanze di Kourtney con il batterista dei Blink 182 #kourtneykardas… - fredfalcone : RT @MediasetTgcom24: Una Kardashian innamorata: scatti bollenti dalle vacanze di Kourtney con il batterista dei Blink 182 #kourtneykardas… -