Klopp: “Non siamo solo sfortunati, siamo insicuri. I giocatori non calciano mai di prima” (Di venerdì 30 aprile 2021) In una lunga intervista a Sky Sports Uk, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato del momento dei Reds: “Ci sono dei momenti in cui la fortuna ci ha voltato le spalle, ma non è solo una questione legata al caso. Se sei sfortunato così spesso, evidentemente c’è anche dell’altro. Il Liverpool deve continuare a lavorare sulla finalizzazione. Nelle ultime tre uscite, la squadra ha creato 36 occasioni per andare in gol ma ha realizzato solamente due reti. Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Da una parte, il dato è confortante. Significa che la squadra produce gioco. Dall’altra però ci manca più di qualcosa in fase di realizzazione. E non credo sia un qualcosa che si cambi dall’oggi al domani. Sarò noioso, ma occorre lavorarci”. Sull’involuzione: “So benissimo che non siamo ai livelli dello ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) In una lunga intervista a Sky Sports Uk, il tecnico del Liverpool Jurgenha parlato del momento dei Reds: “Ci sono dei momenti in cui la fortuna ci ha voltato le spalle, ma non èuna questione legata al caso. Se sei sfortunato così spesso, evidentemente c’è anche dell’altro. Il Liverpool deve continuare a lavorare sulla finalizzazione. Nelle ultime tre uscite, la squadra ha creato 36 occasioni per andare in gol ma ha realizzato solamente due reti. Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Da una parte, il dato è confortante. Significa che la squadra produce gioco. Dall’altra però ci manca più di qualcosa in fase di realizzazione. E non credo sia un qualcosa che si cambi dall’oggi al domani. Sarò noioso, ma occorre lavorarci”. Sull’involuzione: “So benissimo che nonai livelli dello ...

