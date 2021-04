Klopp | “Manchester squadra migliore da affrontare dopo averli visti segnare 5 reti in 45 minuti”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Jurgen, ha parlato della partita di domenica del suo Liverpool a Old Trafford contro ilUnited: “In qualsiasi situazione ti trovi, che tu sia a Liverpool come allenatore o giocatore, questa è La Partita.è lacontro cui giocarein 45?. Possono succedere molte cose, dobbiamo solo farci trovare pronti. Necessario vincere? Più del 100%. Se non vinciamo non abbiamo possibilità di giocare in Europa”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SimoneBrisi : Scusate se posso dico la mia. Leggo laziali rompere le scatole a Pereira perché ha messo la foto con la maglia del… -

Ultime Notizie dalla rete : Klopp Manchester

In Inghilterra , ilCity ha già vinto la Coppa di Lega e attende, a 5 gare dal termine, ... La posizione più critica è, però, indubbiamente quella die del suo Liverpool : la stagione è ...Allenatore: Jürgen. Reti: al ' pt . La presentazione del match QUIUNITED - Solskjaer dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4 - 2 - 3 - 1 con Henderson in porta, pacchetto ...La partita Manchester United - Liverpool del 2 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di ...Le probabili formazioni di Manchester United-Liverpool, match valido per la trentaquattresima giornata di Premier League di scena a Old Trafford ...