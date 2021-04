Kenya | noto medico contrario ai vaccini muore di Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kenya noto

Agenzia ANSA

Unmedico del, contrario ai vaccini per combattere Covid - 19 e che credeva in teorie del complotto, è morto dopo aver contratto il virus. Lo riporta la Bbc, specificando che Stephen Karanja ...Tutto è accaduto mentre la coppia si trovava in, presso il Lago Rutundu, lì William si è ... Il resto della storia è, il 29 aprile 2011 William e Kate si sono sposati.Un noto medico del Kenya, contrario ai vaccini per combattere Covid-19 e che credeva in teorie del complotto, è morto dopo aver contratto il virus. (ANSA) ...Gli ambientalisti keniani hanno vinto: un'azienda produttrice di avocado non potra' destinare alla coltivazione oltre 70 ettari ...