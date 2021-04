Kate Middleton e William | la foto per i dieci anni di matrimonio e il costoso regalo per l’anniversario

(Di venerdì 30 aprile 2021), laper idi matrimmonio e ilper l’versario. Il Principefesteggianodi. Era il 29 aprile 2011 quando la coppia più amata del Regno Unito si è detta “sì” con una cerimonia trasmessa in diretta in tutto il mondo. Oggi, per celebrare il traguardo di coppia i duchi di Cambridge hanno pubblicato sui canali social ufficiali delle tenereche li vedono abbracciati e sorridenti nei giardini di Kensington Palace. Lesono state scattate dalgrafo Chris Floyd e li ritraggono ...

Meghan Markle e Harry, il gesto inaspettato per l'anniversario die William. Oggi, i duchi di Cambridge hanno festeggiato dieci anni di matrimonio e da oltreoceano è arrivata una notizia inattesa. Al momento, infatti, i rapporti tra gli ex fab four ...Oggi giovedì 29 aprile 2021 il principe William ecelebrano il loro decimo anniversario di matrimonio. In onore di questo importante evento, i duchi di Cambridge hanno condiviso su Instagram due nuove immagini, scattate questa ...Kate Middleton, il video inedito di famiglia con William, George, Charlotte e Louis. I fan: «Com'è possibile?». Oggi, in occasione del decimo anniversario del ...Kate Middleton e il principe William hanno diffuso sui social delle nuove foto in occasione del loro decimo anniversario di nozze, che cade proprio oggi: un’occasione per mostrare una ...