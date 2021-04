Karina Cascella affonda Natalia Paragoni e Zelletta per l’incidente intimo: “Che ca**o ce ne frega a noi” (VIDEO) (Di venerdì 30 aprile 2021) Natalia Paragoni e la confidenza intima su Andrea Zelletta Qualche giorno fa, attraverso delle Stories sul suo profilo Instagram Natalia Paragoni ha fatto sapere a tutti i follower di aver avuto uno strappo muscolare: Fin qui nulla di strano se non fosse che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne attribuisse la causa dell’infortunio alla troppa L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 30 aprile 2021)e la confidenza intima su AndreaQualche giorno fa, attraverso delle Stories sul suo profilo Instagramha fatto sapere a tutti i follower di aver avuto uno strappo muscolare: Fin qui nulla di strano se non fosse che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne attribuisse la causa dell’infortunio alla troppa L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

matuttappostoh : ah, se insultate lei, le sorelle ferragni e compagnia, ma seguite le capre che ho menzionato prima più chiara nasti… - ElisaDiGiacomo : @GiusCandela Antonella Elia + Karina Cascella avrebbero fatto il panico ?? - mattiapale78 : @GiusCandela Perfetta opinionista per me sarebbe stata Karina Cascella,dite tutto quello che volete ma in quel ruol… - anto_dun : RT @besstweett: IO ASPETTO SOLO IL TANTO ANNUNCIATO CAZZIATONE DI TOMMASO COME UNA KARINA CASCELLA QUALUNQUE PERCHÉ QUESTA PUNTATA HA BISOG… - Covone91 : RT @besstweett: IO ASPETTO SOLO IL TANTO ANNUNCIATO CAZZIATONE DI TOMMASO COME UNA KARINA CASCELLA QUALUNQUE PERCHÉ QUESTA PUNTATA HA BISOG… -